Universidad Católica sigue elevando su nivel de la mano de Tiago Nunes. El cuadro precordillerano acecha a los líderes del torneo y se ilusiona con el título, lo que tiene feliz a un finalista de Copa Libertadores con el club. No obstante, recordó una importante deuda del cuadro de San Carlos de Apoquindo.

Para Juan Carlos Almada, la UC aún le debe a sus hinchas una alegría a nivel internacional. No pidió lograr una final como él lo logró en 1993 (cayendo ante Sao Paulo), pero sí participar en el certamen más importante a nivel sudamericano.

“Creo que la llegada del DT brasileño he la hecho muy bien. Ojalá pueda lograr el campeonato, pero en lo que debe la UC es en lo internacional. Me encantaría verlo, por lo menos, pasar primera ronda de Copa Libertadores”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, lo recalcó: Universidad católica no puede aspirar a menos que dicha competencia. Para él, las demás no tienen la misma relevancia. “La UC no tiene que andar jugando Copa Sudamericana o no clasificar. Eso me parece muy mal”, agregó.

Juan Carlos Almada se refirió a la deuda de Universidad Católica.

Feliz por el goleador de la UC

Tras ello, Juan Carlos Almada se refirió a su símil de la época, su compatriota Fernando Zampedri. Cree que el delantero superará el récord goleador de Rodrigo “Chamuca” Barrera, que consiguió 118 goles vistiendo la camiseta de Universidad Católica.

“Me pone contento que un nueve juegue tantos años. Siento una envidia sana. Ojalá lo pueda lograr y lo va a lograr. Hay que cuidarlo. Es muy difícil para equipos grandes traer delanteros y goleadores. Ojalá no haga 118, haga 200. Es mi deseo”, finalizó.

Cuándo juega Universidad Católica

El próximo partido de la UC será ante Coquimbo Unido el domingo 2 de junio. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.