Después de un mes y medio de la presentación de la nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026, este jueves los Cruzados lanzaron su segunda equipación para esta campaña.

Se trata de la camiseta de visita, que esta vez está inspirada en los exitosos años ’90 del elenco precordillerano, donde predomina el color rojo, con detalles en azul en las mangas y cuello, más el blanco en hombros y los costados.

A diferencia de la indumentaria de local que tiene cuello redondo, esta trae cuello tipo polo, pero comparte la misma tecnología con la tricota de local.

Según la firma alemana, “la indumentaria para los jugadores está diseñada con material ULTRAWEAVE y combina una malla transpirable ultra elástica con zonas específicas de rendimiento. Además, incorpora DRYCELL, un material fabricado con un 95% de material reciclado, que cuenta con tejido ultraligero de alto rendimiento, y que innova con ZONED TECH para zonificar áreas de alto movimiento y sudoración para apoyar a los atletas de alto rendimiento a alcanzar su máximo potencial”.

Mientras que el modelo que estará disponible para los hinchas cuenta con la tecnología RE:FIBRE confeccionada con 95% re residuos textiles reciclados.

Esta nueva camiseta de La Franja tiene un costo de $69.990 en las tallas de hombre y $64.990 para mujer. Se puede comprar a través de la tienda del club, las tiendas físicas y online de Puma, y también en el sitio web de 100% Fútbol.

Mira las FOTOS a continuación:

Fernando Zampedri luciendo la nueva camiseta de U. Católica. (Foto: Puma)

El equipo femenino de la UC también luce la nueva camiseta. (Foto: Puma)

