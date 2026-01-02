En Universidad Católica ya trabajan en la temporada 2026, donde los hinchas cruzados están expectantes al lanzamiento de la segunda camiseta para esta campaña.

Ante aquello, en redes sociales comenzó a circular un modelo filtrado, de la que sería la nueva equipación del elenco precordillerano, que el pasado 12 de diciembre ya presentó su indumentaria de local.

La camiseta alternativa o de visita, fue expuesta en la cuenta de Instagram ‘Somos Católica’, donde se puede apreciar de color azul, con detalles en blanco en el cuello en V, mangas y la tradicional franja.

Pero además, en el pecho enciende la prenda una línea de color rojo encima de la franja blanca, que resalta en el uniforme.

La pretemporada de U. Católica comenzaría este viernes 2 de enero en San Carlos de Apoquindo.

Mira la FOTO a continuación:

Esta es la camiseta de la UC que se ha filtrado. (Foto: Somos Católica)

