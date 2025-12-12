Este viernes fue el lanzamiento oficial de la nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026, donde la franja vuelve a su lugar original en el uniforme, que había sido lo más criticado del uniforme anterior.

En un evento con los medios presentes en el Claro Arena, los Cruzados dieron a conocer la renovada tricota, que por tercer año consecutivo es confeccionada por la marca deportiva Puma.

En esta ocasión, llama la atención los cuatro tonos de azul y celeste que tiñen la franja en el pecho, la cual también cruza por la espalda, que tiene como significado el traspaso de generación en generación de la pasión por la UC.

“Inspirada en la transmisión del legado familiar, ‘mi abuelo, mi papá, yo y mis hijos’, la nueva ‘armadura cruzada’ incorpora una franja conmemorativa que simboliza la unión entre el pasado, el presente y el futuro”, explicaron desde la firma textil alemana.

También destaca que los detalles de la marca son de color rojo, tanto en la camiseta, el pantalón y las medias.

Esta nueva camiseta tendrá dos versiones. La primera pensada en los hinchas con la tecnología ‘RE.FIBRE’, que transforma los residuos textiles y otros materiales usados en nuevas prendas, con un 95% de material reciclado.

En cambio, la camiseta versión jugador tendrá la tecnología ‘ULTRA WEAVE’, con un tejido ultraligero de alto rendimiento que absorbe la humedad, similar a la que utiliza el Manchester City, que lo viste la misma marca deportiva. Esta segunda estará disponible a partir de enero.

El gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, tuvo palabras para esta nueva indumentaria: “Esta camiseta pretende transmitir la innovación y la tradición bajo uno de sus sellos más representativos: La Franja. Estamos muy contentos e ilusionados porque esta indumentaria será la protagonista en nuestra primera temporada completa en el nuevo estadio, con grandes desafíos por delante”.

Con esta nueva camiseta, el elenco precordillerano volverá a disputar la Copa Libertadores después de cuatro temporadas de ausencia, luego de quedarse con el Chile 2 al terminar en la segunda posición de la Liga de Primera 2025.

La camiseta versión hincha ya está a la venta en distintas tiendas del país, físicas y online, con un precio de $59.990 en tallas de adulto y $49.990 para niños.

Mira las FOTOS a continuación:

Este es el nuevo uniforme de Universidad Católica para 2026. (Foto: Puma Chile)

Esta nueva camiseta será usada por el equipo femenino y masculino de la UC. (Foto: Puma Chile)

El histórico Milovan Mirosevic estuvo en la presentación de la nueva camiseta de la UC. (Foto: Puma Chile)

