Francisco 'Pancho' Eguiluz no tiene piedad con César Pinares en Universidad Católica: "Es flojo y por eso fracasó en Colo Colo"

Universidad Católica sigue avanzando en la Copa Chile y en el Campeonato Nacional marcha en un expectante quinto lugar, a tan solo seis puntos del líder: Huachipato.

Sin embargo, los hinchas del elenco de la Franja Cruzada no están para nada conformes con el rendimiento del equipo dirigido por Ariel Holan y algunos futbolistas han sido duramente criticados, tal es el caso de César Pinares, quien sabe que no ha dado en el tono en su estadía por San Carlos en 2023.

Pinares sigue con la convicción de revertir su mal momento | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En medio del programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todos Es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz se tomó un momento para hablar del rendimiento del ex seleccionado nacional y caerle con todo.

“Pinares es un jugador flojísimo. Pobrecito, él jugaba de 10 cuando era chico y se crió flojo”, partió diciendo.

Bajo la misma línea, el comunicador de Radio Biobío destacó que “lo hacen jugar de interior y de interior no rinde porque es flojo, no corre ni para delante ni para atrás. Tiene el enganche para adentro con la zurdita y trata de mandar el pelotazo, sería. Un jugador así no puede ser titular de un equipo grande por eso fracasó en Colo Colo, fracasó estrepitosamente en Colo Colo y brilló solo en Unión Española. En la UC tuvo chispazos”

“Muchachos, no puede ser titular en la UC con ese nivel de flojera”, remató el profesional de las comunicaciones.