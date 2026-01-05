Universidad Católica empezó su preparación para lo que será la temporada 2026, en donde los dirigidos por Daniel Garnero esperan llegar de la mejor forma para lo que son sus desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

Para aquello, en la UC saben que deben aprovechar con todo este mercado de pases y por esto, en las últimas horas el periodista Gonzalo Fouillioux reveló en el programa ‘Balong Radio’ del fichajazo que buscan en el conjunto de la ‘Franja’ y que milita en un grande de Argentina.

“El central que quiere es Agustín García Basso, un defensor central de Racing Club de Avelleneda, un jugador de mucha categoría, que anduvo muy bien con Gustavo Costas y además es un jugador que ve con buenos ojos ir a la UC, porque le ofrecen buenas condiciones económicas“, parte señalando Fouillioux

Siguiendo en aquello, el comunicador indica que para la Universidad Católica sin duda este sería un fichajazo, pero que el único gran inconveniente es que al jugador el resta un año más de contrato con Racing Club.

García Basso es opción en la UC | Foto: Getty Images

“Si Católica consigue ficharlo, va ser un gran fichaje, ¿el problema? es que al jugador le queda un año más de contrato con Racing Club y Racing no tiene ninguna intención de perderlo”, declaró.

Concluyendo, Fouillioux declara que esta situación sería un importante problema para poder lograr conseguir la llegada del defensor argentino, en la que esperan en que Racing pueda cambiar de parecer y se abra a la posibilidad de un préstamo.

“Ahí Católica tendría que entrar en una negociación de comprar pase y lo veo muy díficil, que en la Católica ofrezcan dinero por él, que compren el pase por un jugador de 33 años es muy díficil que ocurra. Sería un fichajazo, pero está díficil, porque Racing quiere plata y no poca”, cerró.

En Síntesis