Universidad Católica se mantiene con firmeza en lo que es el mercado de pases, en donde la dirigencia de los ‘Cruzados’ trabaja en poder conformar un competitivo plantel para lo que serán sus desafíos a nivel nacional e internacional.

Por esto, en la UC han puesto el pie en el acelerador en lo que es la materia de refuerzos para el 2026, en donde hasta la fecha ya suman cuatro incorporaciones: Justo Giani, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez.

Siguiendo en esa línea, en las últimas horas se ha conocido una importante información sobre el mercado de la ‘Franja’, en donde los dirigidos por Daniel Garnero estarían tras los pasos de un importante jugador del fútbol argentino.

Se trata del defensor de Racing Club, Agustín García Basso, quien estaría en el radar de la Universidad Católica para poder reforzar la zaga pensando en la temporada 2026, según informó el medio partidario ‘Racing del Alma’ en su cuenta de ‘X’.

García Basso en el radar de la UC | Foto: Getty Images

“Ofertas por Garcia Basso. El defensor recibió ofertas de Toluca y Universidad Católica y quiere cambiar de aire por temas económicos. La última cotización que le puso Racing hace un año fue de 1.5 millones de dólares. Su vínculo vence en diciembre de 2026”, informaron al respecto.

De esta manera, en la Universidad Católica seguirán analizando opciones dentro de lo que es este mercado de pases, en donde la dirigencia del club busca conformar un competitivo plantel para el 2026.

En los próximos días podrían existir grandes novedades por lo que es el mercado ‘Cruzado’, en donde esperan poder anunciar a sus hinchas nuevos refuerzos para el próximo año y el jugador de Racing Club es uno de los candidatos.

En Síntesis