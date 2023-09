El futbolista Nicolás Solabarrieta, hijo del reconocido periodista Fernando Solabarrieta, hizo noticia en los últimos días producto que decidió colgar los botines a sus 27 años de edad.

Recordar que sus inicios en el fútbol fueron en Universidad Católica, luego partió a Estados Unidos, para después vestir las camisetas de Tacuarembó de Uruguay, Palestino, Recoleta y Seravezza Pozzi de la Serie D de Italia.

En conversación con Mauricio Pinilla en el programa Fuera del Área de Radio Agricultura, el ahora influencer de moda recordó lo que fueron sus inicios en el balompié nacional y confesó que tuvo un “conflicto familiar” al haber jugador en la UC.

“Empecé a jugar en la escuela de Iván Zamorano a los 10 años y en un campeonato de colegio me vio el “Moto” Romero y me llevó a una prueba masiva para ver si tenía las condiciones de jugar en Universidad Católica”, comenzó diciendo.

Además, agregó que “el “Moto” me llevó a la prueba, me fue bien y quedé en la sub 13 y ahí empezó bien fuerte la pasión. A mí una cosa que me gusta mucho de Católica es que en cada categoría uno cambiaba de entrenador y uno iba absorbiendo mucho de distintos entrenadores”.

Para finalizar, reveló el problema que tuvo con su padre, quien hincha acérrimo de Unión Española. “Fue un conflicto, simplemente me llamó la Católica y quedé, me fue bien y empecé a jugar. La Católica siento que como concepto de familia nos gustaba mucho, porque no solo forma jugadores, sino que también forma persona”, cerró.

¿CUÁNTOS MINUTOS DISPUTÓ SOLABARRIETA EN PRIMERA DIVISIÓN?

El retoño del relator alcanzó a disputar 5 encuentros con la camiseta del Tino Tino, en los que contabiliza un total de 73 minutos.