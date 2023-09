Lo que era una ilusión desde pequeño, todo se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Y es que Nicolás Solabarrieta, hijo del reconocido periodista Fernando Solabarrieta, le puso punto final a su carrera como futbolista.

Sus inicios en el balompié fueron en Universidad Católica, luego partió a Estados Unidos, donde jugaría en la liga universitaria, para después vestir las camisetas de Tacuarembó de Uruguay, Palestino, Recoleta y Seravezza Pozzi de la Serie D de Italia.

Solabarrieta vistiendo la camiseta del conjunto árabe | FOTO: Instagram

Sin embargo, a sus 27 años de edad, el joven ex atacante no quiere saber nada más del fútbol, así lo dio a conocer a través de una entrevista con Las Últimas Noticias.

“En Italia empecé a perder la motivación. Fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar, me di cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí. Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasó un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie. Lo que sí puedo decir es que mi carrera estuvo un poco marcada por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme oportunidad de mostrar mis condiciones”, comenzó diciendo.

Agregando que “hay muchos factores que uno no puede controlar y que se alejan de los esfuerzos que estás dispuesto a hacer. Me tocó viajar mucho buscándome la oportunidad, siempre lejos de mi familia y mi zona de confort. Llegué a un punto en que no estaba dispuesto a sacrificar tanto por algo que no me estaba dando el nivel que quería. Sentía que tenía las condiciones para estar en un mejor lugar, pero no se dio. Estoy viviendo mi duelo, no es fácil, pero creo que fue la decisión correcta”

“¿Qué me dejó el fútbol? El momento más feliz de mi carrera fue cuando firmé con Palestino por la emoción de entrar a un club que hace las cosas tan bien. Soy un agradecido del fútbol. Me permitió profesionalizarme, aprender idiomas y me abrió otras puertas, pero para mí ya es un capítulo cerrado”, cerró.

¿CUÁNTOS MINUTOS DISPUTÓ SOLABARRIETA EN PRIMERA DIVISIÓN?

El retoño del comunicador que ahora está dedicado a su emprendimiento que lo mantiene ligado al deporte tan solo alcanzó a disputar 5 encuentros con la camiseta del Tino Tino, en lo que contabiliza un total de 73 minutos.