Un referente de los precordilleranos y mundialista con Chile no quiere ver a al delantero en el combinado nacional.

Histórico de la UC no quiere a Fernando Zampedri en la Selección Chilena: "Fabbiani se puso La Roja y no pasó nada"

Fernando Zampedri avanza en su nacionalización. El delantero de Universidad Católica tramita los documentos para ser chileno y, por qué no, ser una opción para La Roja.

No ha jugado encuentros oficiales con Argentina y ello le permite defender al país en el que juega por los precordilleranos. Sin embargo, un histórico del mismo club le hizo la cruz a dicha opción.

Esa es la postura de Miguel Ángel Neira. El campeón con la UC conversó con BOLAVIP CHILE y se opuso a la idea de que el Toro Zampedri se integre al equipo que actualmente dirige Ricardo Gareca.

“¿Sabes lo que pasa? A mí no me gustan los jugadores nacionalizados, nunca han rendido. Voy a poner un caso total: (Oscar) Fabbiani era un astro, o sea, mil veces mejor que Zampedri. Jugó tres partidos en la selección y no rindió”, afirmó.

“Ernesto Álvarez era un crack, se puso la roja y chau. Entonces no soy partidario de los nacionalizados aunque Zampedri puede ser la solución, pero no. Tiene que ser chileno. Es la selección de Chile, no la de Argentina”, agregó.

Elogios para Fernando Zampedri

Ello no quiere decir que el mundialista con La Roja no disfrute con el juego del atacante de 36 años. Es más: lo elogió por su presente y pasado en Universidad Católica.

“Es muy meritorio, gracias a Zampedri que la Católica ha conseguido lo que ha conseguido. Si no, nada, todo está demostrado, con los números, con todo”, cerró.

Y cómo no, si se refirió al récord que alcanzó el Toro: anotó su gol número 118 ante Deportes Copiapó. Alcanzó a Rodrigo Barrera en el trono de mayores anotadores en la historia de la UC.

Cuándo juega la UC

El próximo partido del cuadro precordillerano será contra Unión Española. Se jugará el domingo 29 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.