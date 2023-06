Alexander Aravena tiene sus horas contadas en la Universidad Católica. El Monito viviría sus últimos días en el fútbol chileno, ya que varios equipos de Europa están tras sus pasos como el Norwich City y el Brujas de Bélgica. Además, lo fueron a ver a Concepción con la Selección Chilena.

Sin embargo, la UC no tiene los recursos para reemplazarlo y ahí el deslenguado Óscar Lihn sabe que el cuadro cruzado y José María Buljubasich tienen que hacer magia para encontrar al posible reemplazante, aunque el ex zaguero sabe que la tarea es más que titánica.

“¿Quién puede ser? La competencia es desleal y la UC tiene que salir a buscar reemplazante con dos chauchas y por jugadores que tienen cinco ofertas mejores antes que la Católica. Acá, traen a los que sobran. Imagínate, si llegó Franco di Santo, poh”, dijo Lihn a Bolavip.

Alexander Aravena puede dejar la UC y el cuadro cruzado recibiría dinero, pero no se sabe qué invertirían para reemplazarlo (Photosport)

Lihn, además, sabe que el tema de los representantes es complejo para poder elegir, ya que se entrometen a la hora de elegir futbolistas.

“A la UC llegaron todos los que sobraban y que estaban libres y que le sobran a los empresarios. Si ellos dicen anda por Óscar Lihn, pero no juega en el puesto pero es barato y está libre. Así es la hueá, no traen lo que necesitan, si no los que sobran”, adicionó.

El exjugador cruzado sabe que todo está difícil en cuanto a nombres para reemplazar a Aravena. “Al Tati, que hace una buena pega, lo mandan con una caja de dulces y otra de almejas para comprar”, terminó.