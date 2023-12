Universidad Católica arma su mediocampo para la próxima temporada y le saca brillo al mercado de pases. Hoy, el club cruzado ratificó el fichaje de Agustín Farías.

Sin embargo, el volante no causa gracia en todos los cruzados y un ex volante del club como Óscar Lihn criticó el fichaje de Farías debido a sus 36 años. El exjugador de Católica no quiere que ocurra lo mismo que en 2023.

“No es un buen fichaje el de Agustín Farías. Sí, lo encuentro bueno como jugador, pero seguimos en lo mismo con jugadores sobre los 30 años. No aprendieron nada parece”, explicó Linh en Bolavip.

Lihn incluso se atrevió a decir: “(Alfred) Canales es un buen jugador, César Pérez lo mismo, buen jugador; pero no puedo decir eso de Agustín Farías si ya tiene 36 años”.

Agustín Farías es criticado como fichaje de Universidad Católica (Photosport)

Lihn siente que Cruzados erra el camino al privilegiar como refuerzos a futbolistas de avanzada edad como Farías, pero no desmerece los otros jugadores que están en la mira.

“Si llega César Pérez es algo notable, porque es un muy buen jugador (…) Ahora si les resulta Bruno Zuculini sería extraordinario, de verdad que sí”, indicó Lihn.

¿Qué le recomienda Óscar Lihn a la U en el mercado de pases 2024?

La Universidad Católica, para Óscar Lihn, tiene que ir por jugadores jóvenes y no por experimentados. Lo que menos quiere el exjugador cruzado que pase lo de esta temporada: mucho jugador avezado que terminó sin aportar.

Por ello, el ex futbolista de la UC le manda un recado directo a Juan Tagle y a José María Buljubasich: apostar por el recambio con nombres jóvenes.

“Mi apuesta es por los ‘cabros’ más jóvenes. La directiva hace bien como firmar a jugadores como Canales y apuntar a César Pérez. A Canales, por ejemplo, lo encuentro fantástico, de verdad que sí”, agregó.

Incluso, Lihn fue más allá y manifestó que “yo, buscaría a un punta. Ahí nos hace falta para el otro año”.