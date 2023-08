Universidad Católica sufrió un nuevo golpe dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Cruzados’ cayeron por un categórico 3-0 ante Palestino por una nueva fecha del torneo.

Tras esta estrepitosa caída, el histórico de la UC Miguel Ángel Neira conversó en exclusiva con Bolavip Chile para desglosar lo que fue este partido, en la que le cayó con todo al plantel adiestrado por Nicolás Núñez.

“Es que es la verdad de lo que pasa en la Católica, tú puedes traer cualquier técnico y con el espíritu que juegan los jugadores, porque la católica empezó a jugar a los últimos diez minutos cuando empezaron a meter la pelota al área así puros pelotazos, pero antes era una vergüenza”, partió señalando Neira.

Ahondando en aquello, el referente de los ‘Cruzados’ deslizó sin asco “Palestino le dio un paseo a la Católica, no puede ser eso. Que los delanteros, pobres delanteros en el primer tiempo Aravena, Zampedri y Montes, pero ninguna pelota, ningún pase de nadie. Siempre lo he dicho, la Católica no tiene un 10, no tiene aspiración a nada”.

Universidad Católica cayó ante Palestino | Foto: Photosport

En esa línea, el ex Seleccionado Nacional fue muy categórico con el presente de la UC, en la que le dio una importante repasada a los entrenadores de las cadetes del club por no sacar a un creador.

“A los entrenadores de cadetes los tienen que echar a todos, como no van a sacar a un 10, como no van a sacar a un cabro chico bueno 10 que haga jugar a los delanteros de la Católica, que no les llega una misera pelota en 45 minutos. La Católica en el primer tiempo no llegó nunca al arco”.

Ante los imponentes partidos que se le vienen a la UC, el histórico indicó que el duelo ante Colo Colo, el cual no considera como un clásico, será muy complejo por el presente del equipo.

“Pareciera ser, pero tú sabes que los partidos estos, que para mí no es clásico, el clásico para mí es Universidad Católica y Universidad de Chile y la U con Colo Colo. La UC con Colo Colo nunca ha sido clásico. Pero, así como están se ve difícil y complicado”, complementó.

Finalmente, Neira reflejó su gran pena por Nicolás Núñez, a quien lo ve con muchas ganas de sacar esto adelante, pero que lamentablemente no ve esa actitud en los jugadores de la plantilla.

“La actitud del equipo en el primer tiempo, los jugadores no se que piensan, van atrás en la tabla y juegan como campeones y la verdad que nada, me da un poco de pena por el DT, que se nota que quiere lo mejor para el equipo, pero los jugadores no responden en nada”, cerró.