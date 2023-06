La victoria 3-0 de Universidad de Chile sobre la Católica dejó mucha tristeza en el mundo cruzado por cómo se gestó la victoria azul y el juego que desplegó la UC.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Neira, el que reconoce estar muy dolido por lo que pasó en el Santa Laura y de entrada muestra su preocupación por lo que vio por televisión.

“Yo tengo una duda si fue orden de Ariel Holan de que todos los jugadores le tienen que pasar la pelota a Saavedra o de voluntad propia lo hacían, es que la cagaron poh, todo tenía que pasar por Saavedra, perdieron salidas claras”, afirma.

Agregando categóricamente que “impacta la lentitud de la Católica, parecía que estuvieran jugando un amistoso ante un equipo de tercera”.

Miguel Ángel Neira no puede creer lo que pasó en Santa Laura con la UC

Igualmente Neira reconoce que “la U mereció ganar, fue más directa, buscó el arco y la Católica con un juego enfermante, era un clásico, los clásicos no se juegan así, qué importa la posesión del balón si pierden tres a cero”.

El mundialista en España 1982, reitera su preferencia por uno de los jóvenes de la U.

“Si la Católica tuviera un Assadi, lo ganaba. Deben contratar un volante, porque a los delanteros no los hacen jugar, a Aravena no le llegó ninguna pelota con ventaja y sin Zampedri fue peor, porque él se la arregla solo, pero no podemos depender de un sólo jugador, vamos a perder siempre si no está Zampedri”, cerró.