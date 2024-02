En la Universidad Católica están expectantes por poder su tan ansiado debut en el Campeonato Nacional, pues los Cruzados no pudieron disputar su compromiso ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán por la falta de contingente policial.

El entrenador Nicolás Núñez buscará ante Ñublense de Chillán revertir las críticas de los hinchas del elenco precordillerano, los cuales no quedaron conformes por el rendimiento de la UC en la pretemporada.

Es por esto que la dirigencia de los Cruzados no han dado por cerrado el mercado de pases y están en búsqueda de un mediocampista y un zaguero central, los cuales pueden ser extranjeros.

THOMAS GILLIER PODRÍA SER LA GRAN NOVEDAD DE LA UC ANTE ÑUBLENSE

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge Coke Hevia lanzó una información importante sobre lo que podría ser una alternativa de los Cruzados ante los Diablos Rojos.

“No descarte a Thomas Gillier al arco, no tiene que ver con que Sebastián Zanahoria Pérez llegue o no llegue”, indicó el comunicador.

Gillier disputando un amistoso ante River Plate | FOTO: Universidad Católica

“Gillier te suma los minutos, pero además de la nada puedes generar un arco. Cuando digo de la nada no digo que sea malo, sino porque no lo tenías estudiado así. En Chile no se atreven a poner a los jóvenes y menos a los arqueros”, agregó.

Finalmente, Hevia se la jugó y manifestó que “si la Católica tiene una buena campaña y su arquero de 19 años es titular, es candidato a ser convocado a la Selección Chilena”.

¿PARA CUÁNDO ESTÁ PROGRAMADO EL DUELO ENTRE LA UC Y ÑUBLENSE?

El compromiso entre Universidad Católica y Ñublense está programado para este viernes 23 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Santa Laura-SEK.