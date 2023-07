Universidad Católica está en búsqueda de un entrenador tras la salida de Ariel Holan. Uno de los candidatos es Nicolás Núñez, quien tuvo una destacada labor con Magallanes. El Manojito de Claveles ganó la Copa Chile, el Campeonato de Primera B y dirigió en competencias internacionales.

Juvenal Olmos reveló que se juntará con el estratega chileno. “Tengo una reunión muy importante mañana (viernes) en la mañana. No debiese decirlo… me junto con un compañero de profesión que creo que me va a preguntar algunas cosas que no les puedo decir ahora”, comenzó diciendo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El entrenador campeón con la Universidad Católica incluso dijo la hora en la que se reunirá. “Me junto a las 10 con el Nico (Núñez). Más no les puedo decir, porque me voy de vacaciones”.

Verónica Bianchi le consultó al estratega si Nicolás Núñez es el principal candidato para asumir la dirección técnica de la Universidad Católica. “Nacional sí. Pero entiendo que también hay uno extranjero que viene corriendo por fuera. Esas son las dos alternativas que hay, más no estoy autorizado a decirlo”, respondió Olmos.

Juvenal Olmos se juntará con candidato a la banca a la UC

Rodrigo Valenzuela por ahora asumió como entrenador interino de La Franja. El desafío más cercanos de Los Cruzados es ante Coquimbo Unido el domingo a las 18:00 en el estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023.