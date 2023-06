Universidad Católica vive horas complicadas en San Carlos de Apoquindo, ya que el duelo ante Universidad de Chile dejó serios coletazos en el cuadro cruzado. Luego de ver el equipo en la cancha, la dirigencia de la franja estableció que la máxima prioridad para ellos es reemplazar lo antes posible a Mauricio Isla y la opción es apurar el tranco en el mercado de pases por Guillermo Soto.

El lateral derecho es formado en la UC, pero no tuvo chances y explotó con la camiseta de Palestino. Ahora, el defensa no lo pasa bien en Huracán y uno de sus compañeros, Fernando Tobio, refleja el panorama que vive el chileno en Argentina. “Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho”, dijo el defensor.

Ante ello, en la Católica apretarán el acelerador para hacer las gestiones respectivas con la directiva del “Globito” en Parque Patricios. Los cruzados hace varias semanas que están intentando hacer todo para sumar al jugador que se ganó su puesto en la Selección Chilena.

Guillermo Soto no lo pasa bien en Argentina y el jugador podría emprender rumbo a Chile para defender a la Universidad Católica (Photosport)

Soto es representado por la empresa Trading Sports liderada por Marcelo Contreras, quien es el mismo agente de Guillermo Maripán y el mismo que llevó al zaguero al Deportivo Alavés desde la Universidad Católica. Por lo que las relaciones con la UC son fluidas con el representante del jugador a la hora de buscar alguna fórmula para conseguir la carta del futbolista.

Además, el panorama no es el mejor para el futbolista. Tobio ya lanzó al frente a Soto y, además, el equipo se quedó sin técnico tras el adiós de Sebastián Battaglia en las últimas horas. Sin embargo, la gran traba es el contrato hasta fines de 2025 que tiene el defensa, aunque Holan lo quiere para que se haga cargo de ese sector ante la poca respuesta de Daniel González.

“Por respeto al club en el que estoy, prefiero enfocarme en los partidos que quedan”, dijo Soto tras el partido de Chile ante República Dominicana. Ahora, los esfuerzos del club y de la dirigencia que lidera Juan Tagle se enfocan en ver cómo repatriar al lateral a la que siempre fue su casa. El club argentino pide cerca de 600 mil dólares para dejarlo ir.