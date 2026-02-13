Universidad Católica enfrentará a Cobresal el día de mañana a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. La UC contaría con varios cambios en su formación inicial de cara al duelo contra los mineros.

Daniel Garnero habría modificado su esquema para la tercera fecha de la Liga de Primera. Esto se debería a una serie de bajos rendimientos, lesionados y expulsiones.

Comenzando con la expulsión de Clemente Montes, el entrenador argentino debió buscar rápidamente un reemplazo para su delantero, quien probablemente sea Diego Corral.

Tras una serie de errores y muchas críticas, Eugenio Mena saldría de la titularidad siendo reemplazado por Cristián Cuevas en la banda izquierda.

Finalmente la posición del “Cimby”, sería cubierta por el refuerzo, Jimmy Martínez, quien ha dejado buenas impresiones desde su llegada a los Cruzados.

Daniel Garnero tendría lista su alineación para el duelo en el norte

El conjunto de la Franja buscará sumar de a 3 en un siempre difícil partido en la altura del norte, para seguir con su invicto en el Campeonato Nacional.

¿Cuál será la formación de la UC?

Los Cruzados se pararían con Vicente Bernedo en la portería; la salida de Eugenio Mena por Cristián Cuevas en la banda izquierda; Tomás Asta-Buruaga por la banda derecha; Juan Ignacio Díaz y Branco Ampuero como dupla de centrales; Jimmy Martínez reemplazando la posición del “Cimby” junto a Gary Medel y Matías Palavecino en el mediocampo y Diego Corral por el expulsado Clemente Montes junto a Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.

En síntesis