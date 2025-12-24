Universidad Católica se alista para lo que será su temporada 2026, en donde los dirigidos por Daniel Garnero esperan poder tener un gran año tanto a nivel nacional como internacional, en la que se le avecinan importantes desafíos.

A horas de lo que es una nueva Navidad, en Bolavip Chile le preguntamos a un histórico de los ‘Cruzados’ como lo es René Valenzuela sobre cuál sería su regalo que le pide al Viejito Pascuero pensando en la UC 2026, en la que sueña con la Copa Libertadores.

“Siempre uno quiere regalos importantes, por lo menos yo, así que yo le pediría al viejito pascuero que la Católica llegara a pelear un título en la Copa Libertadores”, parte señalando Valenzuela.

En esa línea, la leyenda de la UC manifiesta que su gran sueño es poder ver campeón a la Universidad Católica de este prestigioso torneo a nivel de clubes en nuestro continente.

El gran sueño de este histórico en la UC | Foto: Photosport

“Ese es mi gran regalo, me gustaría que la Universidad Católica pudiera lograr, ser campeón de América”, remarca.

Finalmente, Valenzuela también manifestó su otro deseo que espera que se de en la Universidad Católica, en la que indica que le gustaría ver salir de la cantera ‘Cruzada’ al nuevo Alexis Sánchez.

“Me gustaría que naciera un nuevo Alexis Sánchez para la Universidad Católica”, cerró.