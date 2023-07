¿Llega o no Guillermo Soto? Los intentos finales por tratar de convencer al lateral de firmar en la Universidad Católica de Nicolás Núñez

Universidad Católica tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para sumar, al menos, a un jugador más para la segunda parte de la temporada. El panorama cambia absolutamente con Nicolás Nuñez como nuevo entrenador, ya que él fue avisado con antelación de que se estaba buscando a alguien, pero derechamente se le dijo que no sabían si sería posible.

Nuñez, como nuevo estratega de la UC, asume que existe una chance de que pueda llegar un futbolista. Sin nombres propios, pero es un hecho que la única apuesta de Cruzados es sumar a Guillermo Soto en el lateral derecho. Las tratativas están con el jugador y con Huracán, que no lo quiere dejar ir por menos de 450 mil dólares.

“Sé que tengo el plantel que hay hoy y no hay ningún refuerzo confirmado. Estoy muy contento con lo que hay acá. El mercado de pases cierra pronto y yo llegué en estas condiciones, estoy muy feliz con el plantel que hay“, expresó Núñez.

Guillermo Soto es la gran apuesta de Universidad Católica y se hacen gestiones para fichar al jugador (Photosport)

Más tajante es la postura de Cruzados en voz del gerente deportivo, José María Buljubasich, quien admite que “la idea de reemplazar que sea alguien que le de un salto de calidad al equipo y si no existe ese jugador porque no se puede traer, porque no quiera venir, a veces prefiero quedarnos con el plantel que queremos”.

Es más, el Tati reveló que “cuando conversamos con él (Nicolás Núñez) estábamos en la intención de traer un jugador que no estaba cerrado y seguimos en eso, pero no nos vamos a comprometer a algo”.

En tanto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, igualmente dio luces que es un jugador y que sería Soto, aunque no lo nombró. “Estamos buscando a un jugador muy específico y se requiere la voluntad del jugador, un acuerdo completo con el jugador y un acuerdo con el club en que está. Son condiciones difíciles, conocen nuestras dificultades, nuestras limitaciones y también hay dos voluntades que no dependen de nosotros”, señaló.