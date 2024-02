Universidad Católica no tuvo un buen estreno dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Cruzados’ cayeron por la cuenta mínima ante Ñublense en condición de local en el Estadio Santa Laura, en lo que era su primer encuentro oficial en el fútbol chileno, generando preocupación en el pueblo de la precordillera.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos se dio el espacio en el programa de Youtube ‘Balong’, para analizar lo que fue esta caída de la ‘Franja’, en la que critica la escasa variante de sorpresa que ha tenido el equipo al mando de Nicolás Núñez.

“Al final jugando un poquito mejor o un poquito peor, Católica ha tenido un tipo de fútbol muy predecible para el rival, que te apreta el volante central, que anula los interiores, termina siendo muy relevante la actuación individual de los delanteros que van por fuera, entonces ya es como una constante”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en esa línea, el destacado comunicador ya empieza a pedirle más al entrenador de la Universidad Católica, en la que indica que ya el tiempo empieza a jugarle en contra y que debe comenzar a conseguir buenos resultados para no peligrar en su puesto.

Nico Núñez no goza de un gran presente en la UC | Foto: Photosport

“Me parece que se le acabo el crédito, no es que lo tienen que echar, pero tiene que empezar a ganar partidos. Uno quiere que a los técnicos chilenos les vaya bien, uno se alegra cuando le dan oportunidades en equipos grandes, pero lamentablemente chileno o no, ya hay un punto donde hay que hacer una evaluación y son siete meses a cargo de la Católica, conformación de plantel a principio de año, donde no debería haber excusas y el equipo no es solido defensivamente, no muestra muchas variantes en el ataque, le hacen un gol y se viene abajo, termina tirando ollazos de cualquier lado, es muy poco“, declaró.

Para ejemplificar, el conductor recalca que en menos tiempo entrenadores de sus archirrivales como Gustavo Álvarez y Jorge Almirón en la U y Colo Colo, respectivamente, ya ha mostrado más en sus clubes que el mismo Núñez en la UC.

“Hemos visto con Álvarez en Huachipato o en la misma U también, con Almirón en Colo Colo, que con poco tiempo de trabajo, hubieron buenos resultados, aquí yo creo que hay un momento que empieza a ser medio limite”, confesó en ‘Balong’.

Finalmente, de Tezanos habla fuerte y claro, alarmando con todo a Nicolas Núñez, que ya debe tener un remezón dentro del equipo ‘Cruzado’, pensando en lo que puede ser ese crucial duelo por la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido, el cuál será decidor para el futuro del DT en la UC.

“Católica está a dos partidos de jugar con Coquimbo, de definir su año, creo que lo que se viene es importante para Nicolás Núñez, para mí se acabó el crédito ahora. Empezar a perder es gravísimo, se puede tener un mal debut o pueden no darse las cosas como se dice en el fútbol, pero los resultados ya no se sostienen más”, concluyó.