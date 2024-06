Manuel de Tezanos no esconde su molestia por el fichaje de Gary Medel en Boca Juniors: "Que le vaya bien, pero que no venda más humo"

Gary Medel vivirá una nueva experiencia en el fútbol. El bicampeón de América arribó este miércoles a Argentina y ya superó los exámenes médicos de rigor, por lo que en las próximas horas estampará su firma y se transformará en el primer fichaje de Boca Juniors.

El polifuncional futbolista había perdido terreno en Vasco da Gama tras la bullada salida del director técnico Ramón Díaz, por lo que en la Universidad Católica soñaban con un posible retorno de su hijo pródigo.

La verdad es que Medel vuelve a dejar pasar la oportunidad de cumplir la promesa de regresar al elenco precordillerano. “Si vuelvo a Sudamérica, vuelvo a Universidad Católica. A otro lado no quiero ir”, dijo en su momento, frase que ahora los aficionados Cruzados le sacan en cara.

MANUEL DE TEZANOS LE MANDA UN POTENTE MENSAJE A GARY MEDEL

El conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Manuel de Tezanos, en más de alguna ocasión ha declarado su amor por la Católica y este jueves en Radio Agricultura hizo sentir su molestia como hincha tras el arribo del Pitbull al Xeneixe.

“Yo siento que es un gran paso en su carrera y admiro a Gary Medel. Ojalá pueda salir campeón con clubes cosa que no ha logrado en su carrera, no tiene ningún título salvo los dos con Chile en la Copa América, haber si gana algo alguna vez que no sea con la camiseta de Chile”, lanzó el autodenominado “Manoel”.

“Que le vaya bien pero que no venda más humo, que vaya a tocar el bombo de la 12, que se borre algunos tatuajes porque andar prometiendo cosas que no cumple no tiene sentido. Mejor no prometer cosas que después no vas a saber cumplir”, remató el periodista.

Medel junto a la barra de los Cruzados en pleno partido de la UC | FOTO: ÓSCAR TORRES / PHOTOSPORT

¿CUÁNDO SE PODRÍA DAR EL RETORNO DE GARY MEDEL A LA UC?

A raíz de su nuevo contrato con Boca Juniors, el retorno de Gary Medel a San Carlos de Apoquindo recién se podría dar en el 2026, cuando el defensor ya tendrá 38 años.