Universidad Católica no mostró su mejor cara ante Universidad de Chile y terminó cayendo inapelablemente por 3-1 en una nueva versión del Clásico Universitario que puso en duda la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El cuadro dirigido por Nicolás Núñez sufrió el primer gol de los azules y nunca pudo reponerse anímicamente. Para suerte de los cruzados, Gonzalo Tapia maquilló un resultado que bien podría haber sido más amplio y humillante para la UC.

El panel de Equipo F de ESPN Chile debatió largo y tendido sobre el momento de los cruzados y fue Marcelo Barticciotto quien alzó la voz y explicó su mayor preocupación que tiene actualmente con Universidad Católica.

La UC cayó inapelablemente ante la U. | Foto: Photosport

“Es preocupante lo de Católica y sobre todo lo del Nico Núñez, quien tomó un equipo que no venia bien y no lo pudo encaminar”, abrió los fuegos el ex jugador quien tuviera un paso fugaz por la institución en la década de los 90.

¿Sacar a Núñez sería una solución o perjudicial? Barti responde: “Que lo saquen es una locura incluso que lo piensen los dirigentes, yo sé que acá mandan los resultados y si Católica queda fuera de todo me parecería una locura“.

Lo cierto es que la caída cruzada ante los azules complica la clasificación a copas internacionales, pero de igual manera a la UC le quedan tres partidos por delante para revertir el momento y Huachipato asoma como un desafío y una oportunidad a la vez.

La UC en la tabla

La UC está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023 con 37 unidades, las mismas que la U, pero con mejor diferencia de gol que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

El fixture cruzado

Huachipato la próxima semana, Deportes Copiapó y Unión La Calera serán los últimos tres rivales de la UC para cerrar el Campeonato Nacional 2023.