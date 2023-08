Marcelo Barticciotto y Sebastián Esnaola se tiran las mechas por Fernando Zampedri: "En este equipo, no puede faltar"

Universidad Católica no se vio bien ante Colo Colo en el clásico por la Copa Chile, en donde ambos equipos no se sacaron ventajas y los cruzados, especialmente su delantera, no tuvo una noche fina y brillaron por su ausencia.

Fue precisamente el frente de ataque del cuadro dirigido por Nico Núñez el que se llevó los comentarios de Sebastián Esnaola, quien se puso en estado de alerta por el momento que atraviesa Fernando Zampedri.

“Lo de Zampedri; capitán, figura y gran goleador que pasa por un momento bajo. No digo que haya que sacarlo, pero quizás de una manera estas otras figuras que sí son 9, ya que no está funcionando”, dijo.

Zampedri tuvo un opaco partido ante Colo Colo. | Foto: Photosport

Antes de enfrascarse en un diálogo con Marcelo Barticciotto, profundizó diciendo que “Insisto, no digo que lo saquen ni que no sea titular, pero buscar una variante y a estos otros jugadores darles una chance en un momento que el equipo no responde”

“Pero si Aravena y Zampedri jugaban juntos, ¿por qué uno de los dos? A Zampedri yo no lo saco, no lo puedes sacar a Zampedri”, dijo el otrora jugador e ídolo de Colo Colo.

Sebastián Esnaola cuestionó a Barticciotto y le replicó “¿nunca?”, a lo que el ídolo del Cacique le dijo “en este equipo, nunca”, sellaron todo.