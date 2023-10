Marcelo "Toby" Vega le pide autocrítica a la UC y hace pebre el planteo: "Me recordó a cuando jugaba en Colo Colo y los equipos más chicos se metían atrás"

Marcelo Vega se refirió a las declaraciones de Nicolás Núñez y Juan Tagle, quienes mostraron sus quejas con el arbitraje de Felipe González en la derrota de la Universidad Católica por 2-1 ante Colo Colo en el estadio Monumental.

“Da a entender con estas declaraciones y, de Tagle también, que acá hubo un robo y yo creo que acá no hubo un robo. Fue malo el árbitraje, se equivocó muchísimo para los dos lados, fue terrible lo que pasó. Pero no pasa porque yo quiera perjudicar, porque yo quedé resentido o porque yo jugué en cadetes y no llegué más arriba”,señala el mundialista de Francia 1998 en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Esas declaraciones son nefastas, porque la gente puede pensar otra cosa, no solamente él arbitra mal, hay muchos arbitros que arbitran mal”, agregó el exfutbolista.

El Toby siente que en La Franja se debería apuntar a una autocrítica por el rendimiento futbolístico. “A final de cuentas, la autocrítica tiene que ser como jugó la Católica. Una Católica que yo jamás he visto que jugara de esa forma. Siempre nos acosumbra que juega bien, que tiene buenos planteles, que sale a buscar los partidos o que puede jugar de contra”.

El actual comentarista recordó sus épocas de futbolista. “A mí me recordó a cuando jugaba en Colo Colo, cuando los equipos más chicos que no tienen plantel como la Católica, se metían atrás y costaba un montón hacerles un gol. Uno los entendía por el plantel que tenía Melipilla en su tiempo, Regional Atacama en su tiempo o equipos muy chicos”.

Marcelo Vega mostró sus críticas con Nicolás Núñez por sus declaraciones. Además se mostró muy disconforme con el planteo de Universidad Católica (Foto: Photosport)

“Católica ayer fue un desastre, llegó una vez hizo un gol, no llegó más al arco. Sé que no hay justicia en el fútbol, pero Colo Colo lo termina ganando bien, porque se generó ocasiones en el primer tiempo que jugó mucho mejor que en el segundo tiempo, no tenía los espacios, se le habían acabado las ideas, pero claramente hizo los méritos para ganar el partido”, finalizó Marcelo Vega.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica visitará a O’Higgins el sábado a las 15:00 en el estadio El Teniente por la fecha 26 del torneo.