Miguel Ángel Neira apunta a los dirigentes del fracaso de Nicolás Núñez: "No le compraron a Luciano Cabral ni a los jugadores que él quería"

La eliminación de Universidad Católica de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido no dejó indiferente a nadie y puso en la cuerda floja a Nicolás Núñez como DT del elenco precordillerano.

Es por esto que este jueves los dirigentes de los Cruzados tomaron una drástica decisión: rescindir del contrato del entrenador de 39 años, quien no pudo replicar su éxito en su paso por Magallanes.

“Queremos agradecer el enorme trabajo y profesionalismo que durante estos meses demostró en nuestra institución y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos”, expresaron desde la UC a través de sus redes sociales.

La UC le puso punto final a su vínculo con Nicolás Núñez | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

MIGUEL ÁNGEL NEIRA LE CARGA LA MANO A LA DIRIGENCIA DE LA UC

El histórico exjugador del elenco de la Franja Cruzada, Miguel Ángel Neira, conversó con BOLAVIP CHILE y se mostró apenado por la salida del novel adiestrador chileno.

“Pésima noticia, pésima porque él el año pasado cometió ciertos errores pero este año no. Este año si hay culpables son los que compraron porque no creo que al Nico Núñez le hayan comprado los jugadores que él quería. Yo sé que quería a Cabral. El gran error es de los dirigentes y no de Nico Núñez”, resaltó.

Además, el ex futbolista de La Roja se mostró claramente en contra que Rodrigo Valenzuela sea el elegido como entrenador interino.

“¿Cuántas veces han hecho la misma estupidez en la UC? Todos sabemos que los jugadores no respetan a los ayudantes técnicos cuando suben, lo viví yo y lo viven todos los jugadores de toda la vida”, cerró.

LOS NÚMEROS DE NICOLÁS NÚÑEZ AL MANDO DE LA UC

Desde su arribo a Universidad Católica, Nicolás Núñez estuvo presente en 18 partidos en total, donde consiguió solo cinco victorias, seis empates y siete derrotas, por lo que se va con un 38.89% de rendimiento.