Universidad Católica empató sin goles en Talcahuano ante Huachipato en el debut absoluto del brasileño Tiago Nunes en un encuentro que despierta el debate si los cruzados mejoraron o no con el brasileño en la banca.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que no quedó nada conforme con el primer partido del nuevo entrenador de la UC y mostrando molestia por la presencia del estratega interino que tuvieron los de la franja una vez que se fue Nicolás Núñez.

“Vi a Rodrigo Valenzuela en la banca, no sé qué hace ahí, es una duda que tengo, no sé si por contrato es ayudante de cualquiera que llegue”, indicó.

Ya más enojado, el mundialista agregó que “los que aceptan esto, es porque es un técnico mediocre, si yo llego a la Católica, llego con mi cuerpo técnico, no me imponen a nadie y por eso los buenos técnicos no quieren venir”.

¿Mejoró la UC con Tiago Nunes?

Según Neira, el cuadro cruzado no mejoró nada en relación a los equipos de Núñez y Valenzuela.

“No vi nada, las unicas ocasiones de gol de la Católica fueron centros, debieron hacerle cinco, pésimo el partido de la UC, al equipo lo vi igual que siempre, no juega a nada”, asegura.

Miguel Ángel Neira molesto con la presencia de Rodrigo Valenzuela.

Para el referente cruzado “en este sistema de tres puntos, empatar es como perder, llevan como tres partidos sin marcar goles, algo hacen mal, no le llega ningún balón a Zampedri, que lucha, que se mueve, pero no le llega nada ¿qué puede hacer?

Lo peor, es que Miguel Ángel Neira cree que el escenario seguirá igual para Universidad Católica.

“Lo veo difícil, no hubo mejoría, no podemos decir que juegan bien, puros centros a lo equipo chico, es preocupante y el técnico éste no sé que hará, necesita crear fútbol para los de arriba”, cerró.