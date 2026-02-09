Universidad Católica atraviesa un inicio de temporada marcado por el análisis y la exigencia de sus hinchas, especialmente en lo que respecta al armado del plantel para la Liga de Primera 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pese a sumar 4 puntos de 6 en el certamen nacional, en el mundo cruzado persisten cuestionamientos sobre algunas posiciones específicas que, a juicio de los fanáticos, no fueron reforzadas de la mejor manera durante el mercado de fichajes.

Uno de los focos de crítica ha sido la conformación de la defensa, en particular la ausencia de laterales naturales, situación que para algunos recuerda procesos anteriores que no dejaron buenos recuerdos en San Carlos de Apoquindo.

En ese escenario, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, decidió intervenir de forma directa en X (ex Twitter), respondiendo a un comentario crítico que apuntaba tanto al presente del equipo como a decisiones tomadas por la dirigencia en el armado del plantel.

Todo se originó cuando un hincha escribió: “Qué triste el fútbol sin laterales, nos recuerda la época de Nico Núñez, aunque ahí había una razón presupuestaria”, mensaje que rápidamente generó reacciones entre los seguidores cruzados.

La respuesta del mandamás del elenco precordillerano no tardó en llegar. Sin rodeos, replicó: “Apoye mejor, siempre será opinable lo de los refuerzos, pero el plantel se armó de la mejor manera posible, en acuerdo con el cuerpo técnico”, defendiendo con firmeza la planificación realizada por la dirigencia.

El intercambio dejó en evidencia la tensión existente entre parte de la hinchada y la cúpula dirigencial, en un momento donde desde la UC aseguran que el proyecto deportivo fue diseñado de manera consensuada y responsable.

