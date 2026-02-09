Este domingo 8 de febrero, Universidad Católica consiguió su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 tras derrotar por 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena.

Los goles de Los Cruzados fueron obra del goleador Fernando Zampedri a los 51’ y del refuerzo Justo Giani a los 71’, quien poco a poco comienza a ganarse el cariño de los hinchas cruzados a punta de buenas actuaciones.

Sin embargo, pese al gran nivel que ha mostrado Giani, algunas voces dentro del club han cuestionado el rendimiento de otros refuerzos que llegaron al elenco precordillerano.

Daniel Garnero ya piensa en el próximo partido de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Daniel Garnero querrá más refuerzos en la UC?

En ese marco, el director técnico Daniel Garnero, tras el triunfo ante el León de Collao, dejó un mensaje que fue interpretado como un pequeño “palo” a la gestión de refuerzos por parte de la dirigencia cruzada.

“Me gusta el plantel que tenemos, no nos sobra nada, pero hay gente de experiencia y muchos jóvenes. Queremos ir sumando minutos Sub 21 también”, expresó en conferencia de prensa.

Ahora, Garnero y compañía deberán dar vuelta la página y enfocarse plenamente en el duelo ante Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre.

En síntesis…