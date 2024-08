El histórico referente "Cruzado" no está conforme con el desempeño del DT.

Mortero Aravena explota contra Tiago Nunes pese a que no estuvo en la igualdad de la UC ante Palestino

Universidad Católica no pudo frente a Palestino en Santa Laura. El cuadro “Cruzado” igualó 1 a 1 ante los “Baisanos” y desechó la oportunidad de quedarse con la cima del torneo, quedando a un punto del líder Coquimbo Unido.

Además, Tiago Nunes no pudo dirigir esta tarde al elenco precordillerano, por lo que su lugar lo tomó Rodrigo Valenzuela. El técnico brasilero recibió una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por dos retrasos en partidos anteriores.

Pese a que no pudo estar, Jorge Aravena se mostró disconforme con lo mostrado por los dirigidos de Nunes, apuntando sus dardos precisamente contra el DT “Cruzado”.

En conversación con BOLAVIP, el “Mortero” analizó la igualdad de Universidad Católica: “Menos mal no hubo más jugadas para revisar por el VAR sino termina pasado mañana. Mal, Palestino lo superó ampliamente. Fue un regalo para la UC. El golazo de Rossel los salvó”.

Jorge Aravena cuestiona el desempeño de Tiago Nunes

Además de tener sus peros con Nunes, “Mortero” también puso en duda la calidad del refuerzo de Universidad Católica, Fernando Zuqui, otro de los más criticados durante el empate de “La Franja”.

“Zuqui no entiendo qué es lo que desarrolla en el campo de juego. Es absolutamente intrascendente. Hay que reconocer que Palestino juega bien, presiona con fuerza, pero no puede ser de que Católica no marque diferencias”, declaró.

Finalmente, fue cuando cuestionó el desempeño de Nunes: “Los primeros partidos con el técnico brasilero, bastante bien. Pero hemos ido de más a menos…”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Luego de este empate ante Palestino, Universidad Católica viajará hasta el Estadio Saualito para enfrentar a Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. Dicho encuentro se jugará el domingo 11 de agosto a contar de las 15:00 horas.

Los “Baisanos” por su parte recibirán a O’Higgins de Rancagua el viernes 9, también a las 15:00 horas.