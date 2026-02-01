Universidad Católica igualó agónicamente por 2-2 frente a Deportes La Serena en su debut por la Liga de Primera 2026. La UC sufrió una serie de problemas defensivos que generan dudas en el futuro del club.

En conversación con BOLAVIP CHILE el histórico jugador de los Cruzados, Jorge “Mortero” Aravena, entregó una categórica opinión sobre el rendimiento del equipo.

“Otro año más orando por San Zampedri, no puede ser”, declaró el ex jugador refiriéndose a la dependencia del club de Fernando Zampedri quien marcó el empate en los últimos minutos del partido.

La UC no mostró su mejor versión frente a los Granates, en un partido que quedó marcado por bastantes errores en la zaga defensiva de los dirigidos por Daniel Garnero.

“La Serena con un hombre menos, si no es por Gary Medel, nos ganan el partido”, agregó Aravena por la jugada que desvió el “Pitbull”, la cual pudo ser el tercer gol para los papayeros.

Universidad Católica rescató un empate frente a Deportes La Serena

“Está Daniel González en el banco siendo un jugadorazo para que juegue este muchacho (Díaz) que no sé de donde viene”, cerró el volante criticando el desempeño del nuevo central de los Cruzados.

¿Qué viene para la UC?

Los Cruzados deberán levantar la cabeza y prepararse para recibir a Deportes Concepción el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena. Esto por la segunda jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis