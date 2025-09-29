El día de ayer se vivió una escena verdaderamente dramática en el Claro Arena, toda vez que el histórico ex portero de los cruzados, Patricio Toledo, se desplomó en un partido amistoso de leyendas de la UC.

El ex portero de la Selección Chilena fue rápidamente trasladado a un centro de salud y ahora evoluciona de manera favorable, pero todavía hay mucha reserva por su estado de salud y lo que viene para adelante.

Pato Toledo está internado. | Foto: Photosport

Uno que vivió in situ la situación ayer fue Jorge ‘Mortero’ Aravena, quien dialogó con Bolavip Chile y relató el duro momento que se vivió en la precordillera de la Región Metropolitana: “Las informaciones dicen que está en un estado muy complicado el Pato. Fue muy feo todo, muy muy feo”, dijo.

“Yo normalmente a las 7 ya estoy en pie, pero no he sido capaz de pararme. Me desperté un montón de veces en la noche. Pero bueno, ya se va a recuperar rápido”, dijo deseándole una pronta recuperación a la leyenda cruzada.

En esa línea, Mortero Aravena aplaude a los paramédicos y asistentes de la salud que ayudaron a Toledo: “Increíble la manera de trabajar de los paramédicos. La recuperación de ellos fue fundamental, como así también de la Vieja Reynoso”, destacó en el cierre.

Gabriel Boric reacciona a Patricio Toledo

El Presidente Gabriel Boric reaccionó a lo sucedido en la cancha del Claro Arena y mandó su apoyo a Patricio Toledo, su familia y a todos los hinchas del fútbol chileno que sufrieron viendo la triste imagen el día de ayer.