Nicolás Núñez llegó a la banca de Universidad Católica hace casi un mes para reemplazar a Ariel Holan, ex técnico de los cruzados quien nunca le encontró la vuelta al equipo en su segundo ciclo como entrenador de la UC.

Pese a que bajo el mandato de Núñez se han visto algunos signos de recuperación, el equipo sigue sin encontrarse dentro de la cancha y el ex entrenador de Magallanes aún no ha podido celebrar un triunfo.

Con la eliminación de Copa Chile aún fresca, ahora aseguran que Nico Núñez suma un nuevo dolor de cabeza en la UC, toda vez que un experimentado jugador no estaría muy contento con ser suplente bajo su mandato.

Mena no está contento, según Coke Hevia. | Foro: Photosport

Se trata de Eugenio Mena, histórico lateral izquierdo de la Selección Chilena quien en el último compromiso frente a los albos arrancó de suplente y, cuando entró, tampoco logró desequilibrar la balanza.

“Mena no está contento, me lo dijeron hoy”, reveló Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego sobre la actualidad del seleccionado nacional quien no está viendo los minutos que quisiera con Núñez en el banco.

¿Cambiará la consideración de Núñez por Mena? Lo cierto es que este sábado, Universidad Católica recibirá a Ñublense en el Estadio Santa Laura en un compromiso clave en las aspiraciones cruzadas por clasificar a copas internacionales el 2024.