Matías Dituro se va de la Universidad Católica. El capitán del cuadro cruzado alertó a los dirigentes el miércoles pasado con su oferta desde Turquía a través de su agente Fernando Felicevich. Sin embargo, el ex DT de la franja, Juvenal Olmos, no cree mucho en el transandino nacionalizado chileno.

El panelista de Todos Somos Técnicos fue directo para analizar la situación del arquero. Lo primero que le causa duda es que “nadie dejar salir así a un jugador” en alusión a la acción de la directiva, que dejará que el futbolista rescinda su contrato pese a que existe una cláusula de un millón de dólares.

Olmos se lanzó con todo en contra de Dituro y no le perdona su salida. “Me queda la duda en los últimos rendimientos y por sus últimos partidos no sé si el arquero estaba pensando en este proyecto o en el de Turquía“, disparó.

Juvenal Olmos no deja nada a la imaginación en el tema de Dituro (Photosport)

El ex DT de la Católica siente que Dituro estaba hace rato pensando en salir del equipo y no puede entender que el Fatih Karagumruk haya convencido en tan pocas horas al meta con un contrato por 2 años y un pago total de 1.6 millones de dólares para el bolsillo.

“No sé si será o no una sorpresa para él. No creo que le hayan avisado de esta oferta recién el lunes. No me explico que en campañas tuvo tan buen rendimiento y que ahora este año haya sido tan de altibajos“, agregó Olmos.

Olmos explota al final con mucha suspicacia. “Que no le quede ‘niuno’ al club no lo entiendo y menos que se vaya su capitán. A lo mejor el técnico ya no está siendo escuchado”, disparó en TST de TNT Sports.