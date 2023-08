Desde Argentina informaron que Independiente está interesado en Fernando Zampedri. El delantero está negociando la renovación con la Universidad Católica, pero -en medio de esto-aparece la posibilidad de llegar a un grande del fútbol trasandino que busca salir adelante de sus problemas económicos.

Ricardo Elbio Pavoni, ídolo del Rojo de Avellaneda destacó al goleador de la Franja. “Es buen jugador, lo ha demostrado mucho. Ha hecho casi 100 goles, no es cuestión de decir ‘veremos a ver qué pasa’, está con un camino, eso el mismo lo va a cuidar”, señaló en diálogo con Bolavip Chile.

El campeón de cinco Copa Libertadores con los Diablos Rojos le abrió las puertas al Toro. “Todos son bienvenidos acá en la medida que vengan y sepan lo que es Independiente. Es un equipo que necesita de títulos y él puede colaborar muchísimo para ello. Si las cosas se dan y viene a defender los colores de Independiente que las cosas le salgan mejor que nunca”.

También tuvo palabras para las constantes críticas que recibe Ariel Holan en el mundo del Rojo, con personas -entre ellos los ídolos Daniel Bertoni y Gabriel Milito- que lo apuntan como uno de los responsables del actual mal momento de la institución.

Fernando Zampedri es destacado por ídolo de Independiente (Foto: Photosport)

“No creo eso, ha salido campeón de la Copa Sudamericnaa, ha salido campeón otras veces. Lo que pasa es que hay gente que a él no lo quería, como todo técnico hay gente que quiere, gente que no. De cualquier manera, la campaña de él no ha sido mala tampoco”.

También aseguró que el club está saliendo adelante de las dificultades financieras. “Independiente tuvo muchos problemas económicos. Ha solucionado un montón de problemas que tenía, con ayuda de gente o no, pero los ha a arreglado. Está en el camino normal ahora como todos los clubes. Lo que pasa es que es un equipo de los grandes, lógicamente una situación en temas económicos siempre sale a la luz del día”.