Pato Yáñez no entiende la insistencia de Ariel Holan por Guillermo Soto y le da con todo: "¿Cómo no vas a hacer jugar bien a Byron Nieto?"

Universidad Católica atraviesa un difícil momento en el presente Campeonato Nacional de la mano del argentino Ariel Holan, quien no ha podido enmendar el rumbo y el equipo cruzado se comienza a alejar de los puestos de avanzada.

Es por esto que la dirigencia de Cruzados trabaja a toda velocidad para poder cerrar rápidamente las contrataciones y uno de los apuntados es Guillermo Soto, lateral derecho chileno que milita en Huracán de Argentina.

Soto viene de ser titular ante Boca Juniors | Foto: Getty Images

Patricio Yáñez, panelista del programa Deportes En Agricultura, dejó en claro que no entiende la insistencia del ex estratega

“Yo no sé la cuestión de meter tanto lateral como si hubieran tantos punteros acá veloces. ¿Cómo no vas a hacer jugar bien a Byron Nieto?”, remarcó el ex jugador de la Selección Chilena.

“Si tú tuvieras punteros en Chile como hay en Brasil o Argentina, te la doy”, sentenció Yáñez.

Hay que tener presente que Soto ha disputado 18 partidos la Liga Profesional de Argentina y desde el cuadro argentino no lo soltarán por tan poco dinero.