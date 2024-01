En esta jornada se disputará un Clásico Universitario de verano, en el que Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras en la región de Coquimbo, en uno de los duelos de preparación para lo que es este 2024.

Previo a este compromiso, un hecho bastante polémico ocurrió en la conferencia de prensa de ambos equipos, en la que el delantero y capitán de la UC, Fernando Zampedri se molestó con la prensa debido al poco interés que mostraban los medios en preguntar por cosas sobre los ‘Cruzados’, algo que consideró como una falta de respeto.

Ante esta polémica, en el programa de ESPN ‘F90’, el periodista Francisco Sagredo y el ex futbolista, Marcelo Barticciotto tuvieron un grueso debate sobre esta situación, en la que defendieron las diferentes posturas a esta reacción del goleador de la UC.

“Acá el error no es de Zampedri, ni los jugadores de la U, ni de los periodistas, acá el error es de la organización, porque si tu vas a tener esa coordinación, tú debes tener a alguien en la conferencia ‘muchachos, ¿quién parte?, dos preguntas para la U y otra dos para la UC, así’, porque sino te expones a esto y el jugador se pudo haber calentado y se paraba y se iba”, partió señalando Sagredo.

Tras aquello, Barticciotto en su rol de ex futbolista se puso en los zapatos del atacante ‘Cruzado’, en la que indicó incluso que su postura pudo haber sido mucho más radical “yo me levanto y me voy”.

Luego Sagredo puntualizó “yo creo, acá puedo disentir con Barti, que es lo que digo siempre, cuando por ejemplo dicen ‘que apoye la prensa’ o en este caso que la prensa sea ubicada, ese no es el rol de la prensa, no tengo idea quienes eran los periodistas. Quizás si yo estaba ahí, me doy cuenta de esta situación incómoda y para arreglarla le hago una pregunta a Zampedri, pero ese no es el rol de la prensa”.

Luego de esto, Sagredo en su rol de conductor y Barticciotto como panelista, sostuvieron una discusión respectos este tema, en la que tuvieron diversos puntos de vista.

M. Barticciotto: “El rol de la prensa también está metida, acá no saquemos responsabilidad de la prensa”.

F. Sagredo: ¿Pero qué responsabilidad tienen acá los periodistas?.

M. Barticciotto: “Te tenés que dar cuenta que le estás haciendo 40 preguntas a uno y ninguna al otro“.

F. Sagredo: “¿Y qué te importa? si ellos no están preocupados de que Zampedri quede cómodo o no“.

M. Barticciotto : “¿Cómo que qué te importa? no es estar preocupado, es cosa de sentido común, nada más. Si yo le voy a preguntar cuatro preguntas a uno, le preguntó uno al otro, por lo menos”.

F. Sagredo: “Porque vas a salvar una situación incómoda, que generó la organización. El periodista está buscando titulares”.

F. Sagredo: “Yo le reconozco a Barti, que si yo hubiera estado ahí y quizás, me doy cuenta y ya de buena onda le hago una pregunta, pero eso es responsabilidad del organizador”.

De esta manera, ambos personajes acabaron con su debate dentro del programa mencionado sobre este incómodo momento que tuvo como protagonista al delantero de la UC.