Tras tres fechas disputadas en la Liga de Primera 2026, Universidad Católica suma 4 puntos producto de un triunfo, un empate y una derrota, un inicio que refleja altibajos y evidencia la necesidad de consolidar el plantel precordillerano.

La dirigencia de Los Cruzados evalúa distintas alternativas a préstamo que permitan a los jóvenes talentos de la cantera sumar experiencia durante la presente temporada.

Uno de los nombres que generó expectativa es el delantero Axel Cerda, quien ya debutó en el profesionalismo, pero que aún no ha logrado consolidarse en el esquema de Daniel Garnero.

El futbolista de 19 años ha disputado 5 partidos desde su debut en la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Futuro incierto en la UC: ¿Axel Cerda se va a préstamo a la Primera B?

En este escenario, el periodista Jorge Cubillos, en el programa Pelota Parada de TNT Sports, entregó detalles sobre la situación de Cerda

“Axel Cerda me parece que se va a préstamo, está todavía dando vueltas por ahí, pero no está en la órbita que sea requerido”, lanzó el comunicador.

“No descartar que se vaya a Primera B, de hecho lo puedo decir, converse con él, pero no está claro el panorama todavía”, sentenció.

En síntesis…

Universidad Católica evalúa la salida a préstamo de Axel Cerda, delantero formado en la cantera cruzada, quien todavía no ha logrado consolidarse en el esquema de Daniel Garnero.