Universidad Católica viene de caer por 3-2 frente a Cobresal en El Salvador. La UC se vio afectada principalmente por la altura del estadio, pero también desde hace tiempo por las pocas variantes que tienen en la banca.

Pero no todas son malas noticias, ya que según informó el periodista Jorge Cubillos a través de TNT Sports, tanto Alfred Canales como Fernando Zuqui ya entrenan a la par de sus compañeros.

En el caso del “Comandante”, ya se encuentra disponible para el duelo del sábado contra Coquimbo Unido a las 20:30 horas en el Claro Arena. Pero su nominación dependerá netamente de la decisión técnica de Daniel Garnero.

La situación del ex Magallanes aun no se resuelve del todo, ya que a pesar de los entrenamientos a la par de los demás, el periodista señaló que su caso se llevará con calma y que se irá averiguando como responde durante la semana.

Cabe destacar que el último partido oficial del volante argentino fue el 20 de junio de 2025 frente a Unión La Calera, habiendo transcurrido un largo plazo para que se de su regreso a las canchas.

Fernando Zuqui vuelve tras meses de inactividad

Los Cruzados buscarán superar de una vez por todas a su bestia negra este sábado a quien no le logran ganar desde 2023.

¿Qué bajas tendrá la UC?

En el caso de los lesionados, Daniel González sigue en recuperación tras su reciente operación, por lo que se estima que estará de vuelta en dos semanas más. Por el lado de Sebastián Arancibia, se aproxima que se encontrará de regreso a inicios de marzo cuando se encuentre 100% recuperado.

Finalmente, está el caso de Clemente Montes, quien deberá cumplir con su última fecha de sanción frente a los piratas tras su expulsión frente a Deportes Concepción.

En síntesis