Universidad Católica buscará que la temporada 2024 no sea nada parecida a su antecesora, en donde los cruzados estuvieron lejos de la lucha por el título y clasificaron de manera dramática a la presente edición de la Copa Sudamericana.

Una de las grandes contrataciones del equipo de Nicolás Núñez para este año fue Lucas Menossi, argentino quien llegó con un buen cartel desde el otro lado de la cordillera. Su paso por Tigre y San Lorenzo dejó buenas sensaciones y acá los hinchas se ilusionan.

En conversación con el diario El Mercurio, Menossi no esquivó las preguntas y fue enfático en señalar cuáles deben ser los objetivos de la UC en una temporada donde sus clásicos rivales prometen dar dura pelea.

Menossi ya se estrenó con la camiseta de la UC. | Foto: Photosport

“Católica tiene que pelear por el campeonato, por la Copa Chile y por entrar en la Copa Sudamericana, hablo de rendir en un nivel alto para estar a la altura de un grande, tengo que tener un nivel alto”, dijo.

No solo eso, Menossi revela sus dos grandes anhelos con la UC este año: “Sería un sueño salir campeón con la Católica, el objetivo es claro y vamos a ir por eso. Me gustaría quedarme un rato largo, varios años, porque me gustó mucho el club, pero para eso hay que tener rendimiento individual y grupal”, aportó.

Cabe recordar que la pretemporada de la UC no ha ido de la mejor manera, en donde cayeron con Sporting Cristal y Universidad de Chile, igualaron ante Alianza Lima, le ganaron a Coquimbo y en el día de ayer sumaron un amargo empate ante Magallanes.

Se acerca el debut oficial de Universidad Católica

Los cruzados debutan en el Campeonato Nacional 2024 el sábado 17 de marzo enfrentando a Unión La Calera en condición de visitante, mientras que el duelo a partido único frente a Coquimbo Unido por Copa Sudamericana está pactado para el 5 de marzo en Concepción.