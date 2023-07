Clemente Montes retorna a la Universidad Católica de su préstamo en el Celta de Vigo B en España. El atacante se transforma en una incorporación para el segundo semestre en el equipo de Ariel Holan que busca levantarse tras una complicada primera parte del año.

Un histórico de la Franja como Juvenal Olmos fue muy crítico con el futbolista de 22 años. “Él todavía no logra definir su juego. Las constantes lesiones… no sabe entrenarse. Le ha pasado lo mismo que a Mark González”, aseguró en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT campeón con la UC continuó´su comparación con el jugador formado en San Carlos de Apoquindo de gran trayectoria. “Se acuerdan que era desmedido en entrenarse. Se desgarraba, un tirón por acá y no tenía la continuidad”.

Olmos hizo una evaluación del juego del oriundo de Vitacura. “La sensación que él me da es que siempre quiere jugar más rápido que la pelota. Siempre quiere ir a destiempo. No tiene cortes en su juego, no tiene cambios de ritmo. Es lamentable porque tiene unas condiciones enormes”.

Clemente Montes se suma a la Universidad Católica como incorporación tras regresar desde su préstamo al Celta de Vigo B (Foto: Photosport)

Por último, el ex entrenador de la Selección Chilena rescató las virtudes del jugador que hoy, a su juicio, no está exprimiendo. “No sé si aprendió allá, vamos a verlo recién acá en la pasada que tenga en Católica. Debiese haber aprendido algo. Sigue siendo impetuoso, muy rápido, es un jugador explosivo, pero me da la sensación que no le saca provecho”.