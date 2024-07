El DT de la UC no quiso referirse al estado de la cancha del Estadio Santa Laura. ¿La razón? Un trato con la directiva.

Tiago Nunes no esconde sus acuerdos con la directiva de Universidad Católica. Luego de vencer a Unión La Calera, el DT de los precordilleranos confesó tener un pacto de silencio con la cúpula del club.

Y es que tras ser consultado por el mal estado de la cancha del Estadio Santa Laura, el brasileño reveló un trato: no hablar del tema. ¿La razón? La UC ya habló de esto con Unión Española y se aliaron para no referirse a dicho problema.

“Tenemos un acuerdo con la directiva y con el grupo de jugadores, de que nadie más va a hablar de la cancha del Santa Laura. Incluso, hay un acuerdo entre los clubes para que no se hable, entonces no voy a emitir ninguna opinión”, señaló.

En dicha línea, el entrenador aseguró que no pueden seguir lamentándose por su casa. “Estamos cómodos acá. Hemos generado cierta localía acá, sabiendo que no es San Carlos, no es el estadio que vamos a tener la próxima temporada”, agregó.

“Donde se determine que vamos a jugar, vamos a aceptarlo, no hay ningún problema con eso. Es un desafío que tenemos esta temporada, pero de ninguna forma voy a aceptar que alguien del cuerpo técnico o de cualquier parte del club utilice eso como excusa por el rendimiento del club”, complementó.

Universidad Católica venció a Unión La Calera en una desprolija cancha del Estadio Santa Laura.

Tiago Nunes va por el título

Tras ello, el DT brasileño se refirió a la lucha por el título de Universidad Católica. Por el momento, los precordilleranos se ubican terceros con 30 unidades, a cuatro del único líder, Universidad de Chile.

“Tenemos la ilusión de ser campeones, tenemos plantel, gente capacitada, esfuerzo y tiempo para entrenar. Nos quedan 14 finales y duelos directos con equipos que están por sobre nosotros en la tabla”, cerró Nunes.

Cuándo juega Universidad Católica

La UC de Tiago Nunes se enfrentará a Ñublense el domingo 28 de julio. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.