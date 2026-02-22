Coquimbo Unido no la pasó bien en su visita al Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica, donde si bien se pusieron en ventaja primero y estuvieron 1-0, terminaron perdiendo 1-3 con una soberbia actuación de Fernando Zampedri.

El conjunto de la Región de Coquimbo no fue el único que no la pasó bien en su visita en Santiago, toda vez que los hinchas de Universidad Católica las emprendieron en contra de Diego ‘Mono’ Sánchez tras lo ocurrido en la Supercopa.

Al son de ‘el mono se la come’, el Claro Arena retumbó en los minutos finales con el triunfo de Universidad Católica, cuyos hinchas no encontraron nada mejor que dedicarle el triunfo al histriónico portero de los piratas.

Cabe recordar que Sánchez tuvo un par de entreveros tras la Supercopa del fútbol chileno en enero pasado y, además, el día de ayer le hizo un par de gestos a los hinchas tras la apertura inicial de la cuenta.

Así las cosas, Universidad Católica y sus hinchas se cobran una pequeña revancha de lo sucedido en la Supercopa y suman tres puntos que dejaron al conjunto cruzado en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad Católica venció 3-1 a Coquimbo Unido en el estadio Claro Arena.

El portero Diego Sánchez recibió cánticos y realizó gestos a la hinchada local.