Universidad Católica continúa preparando su plantel, con especial énfasis en el desarrollo de jóvenes talentos que puedan integrarse al primer equipo de cara a la temporada 2026.

El técnico argentino Daniel Garnero quiere reforzar a los Cruzados con futbolistas de proyección, nacionales y extranjeros, que aporten frescura y competitividad al plantel precordillerano.

Entre los jóvenes que más han llamado la atención del cuerpo técnico se encuentran dos extranjeros: un argentino y un colombiano, así lo informó la periodista Carolina Muñoz de TNT Sports. ¿Quiénes son?

Martín Gómez y Nicolás Girón: los juveniles que están bien considerados por Garnero

El primero de los juveniles es Martín Gómez, volante argentino de 19 años que se incorporó hace unos días desde Real Pilar. Gómez se suma al equipo de proyección y también al primer equipo de la UC, donde podrá entrenar y adaptarse al estilo de juego que busca Garnero.

El segundo caso es Nicolás Girón, joven delantero colombiano de 19 años que ya tuvo dos propuestas formales de clubes internacionales, entre ellos el Corinthians de Brasil y el Famalicão de Portugal.

Un dato no menor es que Girón fue el goleador de la categoría Sub 18 con 12 tantos, la mayoría convertidos durante el segundo semestre, lo que demuestra su instinto ofensivo y capacidad de definición.

Gómez y Girón, los jóvenes futbolistas que quieren ganarse un puesto en la UC | FOTO: Universidad Católica

De esta forma, Garnero buscará potenciar sus habilidades, integrarlos progresivamente y asegurar que la UC cuente con recursos competitivos para afrontar una temporada exigente, tanto a nivel local como internacional.

En síntesis…

Universidad Católica apuesta por jóvenes talentos extranjeros para reforzar su plantel 2026.