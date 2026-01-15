Universidad Católica sigue en su preparación para lo que será su primer gran desafío dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ deberán afrontar lo que será la Supercopa del fútbol chileno.

Mientras en el conjunto de Daniel Garnero siguen con dicha preparación, la dirigencia de la ‘Franja’ sigue trabajando dentro del mercado de pases, en donde espera poder seguir sumando fichajes.

En las últimas horas, desde la Universidad Católica sorprendieron con un nuevo fichaje para este 2026, el cuál hace unos instantes fue oficializado en las redes oficiales del club.

Se trata del joven volante argentino, Martín Gómez, quien llega a la Universidad Católica para formar parte del equipo de proyección y el primer equipo de la UC, a quien ven como un jugador con mucho futuro para seguir creciendo.

La UC suma un nuevo fichaje para el 2026 | Foto: Photosport

“Cruzados anuncia un principio de acuerdo para la incorporación de Martín Gómez, joven volante argentino que ya está en Chile para realizarse la revisión médica y luego firmar su contrato con Universidad Católica”.

“Se trata de un mediocampista que se sumará al equipo de proyección y al primer equipo de Universidad Católica en el marco de un proyecto deportivo de mediano plazo, orientado al desarrollo de jugadores con proyección y potencial de crecimiento”, partieron señalando.

Siguiendo en aquello, indicaron que la llegada de Gómez es una gran apuesta dentro de la Universidad Católica, en la que se la juegan con todo por lo que es su crecimiento y esperan que pueda dar frutos en un corto-mediano plazo.

“Tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos.”

“Martín Gómez es un volante de creación de 19 años y firmará un contrato por un año bajo la figura de préstamo con opción de compra con su club formador, Real Pilar de Argentina. Esta incorporación que hoy anuncia Cruzados responde a una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y el extranjero.”, declararon.

En Síntesis