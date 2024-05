Universidad Católica acabó con el invicto de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024, luego de vencerla por dos tantos a uno en el Estadio Nacional.

Este triunfo del equipo del brasileño Tiago Nunes generó la algarabía total de los jugadores cruzados en el Coloso de Ñuñoa, los cuales tras el pitazo final del árbitro Cristián Garay celebraron con todo en el terreno de juego.

Fue en ese momento que el delantero Nicolás Castillo tuvo una grosera actitud en contra de la hinchada del Romántico Viajero y se retiró del campo de juego dedicándoles gestos obscenos.

MARCO SOTOMAYOR SE VA EN PICADA CONTRA NICOLÁS CASTILLO

Esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales y fue el periodista Marco Sotomayor, que en su cuenta de X (Ex Twitter) salió a darle con todo al ex seleccionado chileno.

“Un tipo rústico, limitado… Un barrabrava”, escribió el panelista del programa Círculo Central de TVMás.

Por último, Sotomayor pidió una drástica sanción hacia el ariete de 31 años. “Ojalá que el primer castigo provenga de la propia Universidad Católica, aunque, con Tagle y Buljubasich, lo dudo”, cerró.

¿CÓMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES?

A pesar del triunfo “Cruzado”, los azules siguen siendo líderes del campeonato nacional con 28 unidades. Le siguen precisamente Deportes Iquique con 24 y los “Cruzados” con la misma cantidad de puntos pero con menos goles a su favor.