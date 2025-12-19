Universidad Católica se mueve en el mercado de fichajes. La escuadra de San Carlos de Apoquindo anunció un refuerzo extranjero para afrontar sus desafíos internacionales.

A través de redes sociales, el conjunto precordillerano oficializó el arribo de Justo Giani. El volante argentino proviene desde Aldosivi y a sus 26 años tendrá la primera experiencia fuera de su país.

“Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada (…) Superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club”, lanzó la misiva.

En dicha línea, agregó: “Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026″.

De esta manera, Universidad Católica suma un nuevo nombre entre sus incorporaciones. La institución aún no ha hecho públicos los tratos con Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Matías Palavecino.

Justo Giani es el nuevo refuerzo de Universidad Católica para 2026. (Foto: Getty Images)

Durante la última temporada, el mediocampista trasandino disputó una totalidad de 31 encuentros en Aldosivi. En dichos compromisos, logró anotar seis goles y aportar con cuatro asistencias.

A su vez, durante su carrera registra pasos por Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán. Arribará en condición de futbolista libre a la UC tras concluir contrato en diciembre de 2025.

En resumen:

Giani llega al equipo dirigido por Daniel Garnero en una condición favorable para las arcas del club: