Universidad Católica tuvo que remar desde atrás el día de ayer para superar a Coquimbo Unido, rival que se puso en ventaja primero, pero después los cruzados supieron resolver de buena manera para quedarse con los tres puntos.

Uno que jugó a buen nivel fue Justo Giani, refuerzo de la UC quien anotó el 1-1 transitorio del partido y nuevamente demostró que tiene todas las condiciones para mantenerse como titular en el equipo de Daniel Garnero.

El trasandino habló con los medios una vez finalizado el partido y apuntó con nombre y apellido al gran responsable de su buen momento en Universidad Católica y quien lo ha ayudado a adaptarse fácilmente al país.

Giani apuntó a Zampedri. | Foto: Photosport

“Con el Toro, desde que llegué me ayudó mucho al ser argentino. Estuvo a disposición y eso me hace bien, al que llega de afuera que todo el grupo te sume rápido es importante”, dijo en alusión a Fernando Zampedri.

Giani no se queda ahí y demuestra su felicidad por el doblete de Zampedri y el triunfo cruzado ante los piratas: “Es un goleador tremendo, por suerte me tocó convertir a mí hoy día y feliz porque ganamos”.

Lo cierto es que con los tres puntos obtenidos ante Coquimbo Unido, Universidad Católica escala hasta la cuarta posición de la Liga de Primera 2026 y ahora deberá visitar a Ñublense en la ciudad de Chillán.

