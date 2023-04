Universidad de Chile venció 2-1 a Audax Italiano en La Florida, un resultado que le permitió a los azules mantenerse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos apenas cuatro menos que el líder Huachipato.

Cuando el encuentro estaba 1-1, el entrenador Mauricio Pellegrino mandó a la cancha a Jeison Fuentealba y Cristián Palacios, justamente los dos jugadores que participaron en el gol del triunfo convertido por el Chorri, por eso la pregunta es ¿le dará a estos jugadores la posibilidad de ser titulares en la U?

Para el relator de TNT Alejandro Lorca "Israel Poblete ha sido titular todo el año y no lo saca, yo pensé que en el partido ante Audax Italiano cuando estaban Fuentealba y Palacios, pensé que salían Guerra y Poblete y salieron Assadi y Fernández".

El profesional de las comunicaciones cree que "el técnico tiene algo que es una ventaja grandota y que nosotros no tenemos, y es lo de los entrenamientos, nosotros vemos sólo los partidos y en ese sentido Pellegrino deber ver cosas en Poblete que nosotros no vemos, ahora bien, si el chico sigue mostrando cosas como las que mostró ante Audax, en unas fechas más debe ser titular por Poblete".

Alejandro Lorca prefiere al Chorri Palacios de titular (Photosport)

Alejandro Lorca: "Me gusta más Cristián Palacios"

Respecto a la ofensiva y teniendo como opciones el Chorri y Nicolás Guerra, el relator opta por el uruguayo y explica el porqué.

"A mi me gusta en líneas generales más Palacios, se condice más con el juego de la U que no es tan elaborado, que no es tan construido en el medio, apuesta más a habilitaciones en vía larga y en ese sentido creo que el Chorri es más apto que Guerra para este tipo de juego y además está pasando por un momento goleador importante entonces creo que hay que aprovechar esas instancias, anda fino de cara al gol, así que me inclino por Palacios", cerró.