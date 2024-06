Universidad de Chile sigue preparándose para lo que será el segundo semestre del Campeonato Nacional 2024, donde los dirigidos por Gustavo Álvarez son los grandes candidatos al título.

El gran arranque de temporada y la una nueva identidad que le ha dado el DT campeón con Huachipato hace ilusionar en grande a los hinchas del Romántico Viajero.

Sin embargo, el técnico trasandino ha tenido que resignar de los servicios de algunos jugadores que sobresalieron en la cantera del Chuncho, tal es el caso de Jeison Fuentealba.

JEISON FUENTEALBA YA TIENE NUEVO EQUIPO

El mediocampista de 21 años arrancó como titular en el primer partido de la Era Álvarez, pero luego de eso perdió terreno y no sumó más minutos. No obstante, el jugador en cuestión se quedó para luchar por un puesto, pero no lo pudo conseguir.

Ahora, una de las grandes promesas de la U ya tiene nuevo destino: jugará en Universidad de Concepción, equipo que milita en la Primera B.

“¡Bienvenido, Jeison Fuentealba!”, publicaron en las diversas redes sociales del Campanil.

LOS NÚMEROS DE JEISON FUENTEALBA, UNA DE LAS PROMESAS DE LA U

Desde su debut en el profesionalismo, Jeison Fuentealba registra experiencia en Deportes La Serena y la Universidad de Chile: en total ha disputado 30 encuentros y ha convertido tan sólo un gol.